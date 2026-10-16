İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 20:02
    Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev Prezidentin sosial şəbəkə paylaşımı 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    Video
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войне
    Video
    Video dedicated to Patriotic War posted on President's social media accounts
    MiniBoss
    MiniBoss

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