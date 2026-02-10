İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan ABŞ-dən PVC idxalını 4 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    • 10 fevral, 2026
    • 18:59
    Azərbaycan ABŞ-dən PVC idxalını 4 dəfədən çox artırıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 20,79 milyon ABŞ dolları dəyərində 26 449 ton polivinilxlorid (PVC) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 18 %, kəmiyyət olaraq – 16 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 11,97 milyon ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 30 % az) 17 429 ton (-22 %), İrandan 3,26 milyon ABŞ dolları dəyərində (+6 %) 3 762 ton (+11 %), Amerika Birləşmiş Ştatlarından (ABŞ) 2,79 milyon ABŞ dolları dəyərində (+3,5 dəfə) 3 202 ton (+4,3 dəfə), Türkiyədən 1,85 milyon ABŞ dolları dəyərində (+21 %) 1 min 243 ton (+1,8 %), Çindən 746 min (+3,6 dəfə) ABŞ dolları dəyərində 717 ton (+4 dəfə) məhsul alıb.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 31,3 min ton PVC-nin 80 %-i Rusiyanın payına düşüb.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi PVC Rusiya İran ABŞ Türkiyə Çin
    Азербайджан увеличил импорт ПВХ из США более чем в 4 раза

    Son xəbərlər

    19:39

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ əməkdaşlığın 5 əsas məqsədini müəyyənləşdirib

    Xarici siyasət
    19:37
    Foto

    Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    19:34

    Kallas: Aİ Ukraynada nizamlanma çərçivəsində Rusiyaya öz tələblərini irəli sürməlidir

    Digər ölkələr
    19:32

    Vens: Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk edənlərdən biri olub

    Xarici siyasət
    19:28
    Foto

    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olub

    Fərdi
    19:26

    Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır

    Biznes
    19:22
    Video

    Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:21

    Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi

    Digər
    19:20

    İlham Əliyev: Cey Di Vens bizim dostumuzdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti