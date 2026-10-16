Ураган "Труди" у побережья Мексики усилился до 195 км/ч
- 16 октября, 2026
- 20:48
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Ураган "Труди" в пятницу быстро усилился, скорость ветра достигла 195 км/ч. По прогнозам, в выходные он приблизится к тихоокеанскому побережью Мексики, представляя угрозу для прибрежных районов.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, власти Мексики и Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредили об опасности, связанной с приближением циклона.
Ожидается, что поздно вечером в субботу ураган пройдет вблизи побережья штатов Халиско и Колима, продолжая набирать силу.
По прогнозам, циклон не выйдет на сушу, однако пройдет примерно в 60-65 км от побережья. При этом любое отклонение его траектории в сторону берега может усилить последствия шторма.
Мексиканское агентство гражданской защиты призвало жителей подготовиться к приближению урагана, укрепить двери и окна, а также убрать предметы, которые могут быть подхвачены сильным ветром.
По оценке метеоролога американской компании AccuWeather Алекса ДаСилвы, "Труди" потенциально может усилиться до четвертой или даже пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.