Ураган "Труди" у побережья Мексики усилился до 195 км/ч

Ураган "Труди" в пятницу быстро усилился, скорость ветра достигла 195 км/ч. По прогнозам, в выходные он приблизится к тихоокеанскому побережью Мексики, представляя угрозу для прибрежных районов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, власти Мексики и Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредили об опасности, связанной с приближением циклона.

Ожидается, что поздно вечером в субботу ураган пройдет вблизи побережья штатов Халиско и Колима, продолжая набирать силу.

По прогнозам, циклон не выйдет на сушу, однако пройдет примерно в 60-65 км от побережья. При этом любое отклонение его траектории в сторону берега может усилить последствия шторма.

Мексиканское агентство гражданской защиты призвало жителей подготовиться к приближению урагана, укрепить двери и окна, а также убрать предметы, которые могут быть подхвачены сильным ветром.

По оценке метеоролога американской компании AccuWeather Алекса ДаСилвы, "Труди" потенциально может усилиться до четвертой или даже пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.