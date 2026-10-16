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    Ураган "Труди" у побережья Мексики усилился до 195 км/ч

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 20:48
    Ураган Труди у побережья Мексики усилился до 195 км/ч

    Ураган "Труди" в пятницу быстро усилился, скорость ветра достигла 195 км/ч. По прогнозам, в выходные он приблизится к тихоокеанскому побережью Мексики, представляя угрозу для прибрежных районов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, власти Мексики и Национальный центр США по наблюдению за ураганами предупредили об опасности, связанной с приближением циклона.

    Ожидается, что поздно вечером в субботу ураган пройдет вблизи побережья штатов Халиско и Колима, продолжая набирать силу.

    По прогнозам, циклон не выйдет на сушу, однако пройдет примерно в 60-65 км от побережья. При этом любое отклонение его траектории в сторону берега может усилить последствия шторма.

    Мексиканское агентство гражданской защиты призвало жителей подготовиться к приближению урагана, укрепить двери и окна, а также убрать предметы, которые могут быть подхвачены сильным ветром.

    По оценке метеоролога американской компании AccuWeather Алекса ДаСилвы, "Труди" потенциально может усилиться до четвертой или даже пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.

    Ураган Труди Мексика
    Meksika sahillərində "Trudi" qasırğası saatda 195 kilometrə çatıb
    Hurricane Trudy strengthens to 195 kph off Mexico's coast
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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