Ильхам Алиев: ХСП - результат работы, проведенной от чистого сердца
Внешняя политика
- 10 февраля, 2026
- 19:32
Подписанная сегодня Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США – это результат работы, проведенной от чистого сердца.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
"Мы благодарим президента Дональда Трампа и вице-президента Вэнса за их вклад в мир на Южном Кавказе", - сказал Ильхам Алиев.
Глава государства напомнил, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией была подписана Совместная декларация, и эту декларацию в качестве свидетеля подписал президент Трамп.
"Мы живем в условиях мира в течение шести месяцев. За это мы благодарим правительство США", - добавил он.
