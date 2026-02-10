Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев: ХСП - результат работы, проведенной от чистого сердца

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:32
    Ильхам Алиев: ХСП - результат работы, проведенной от чистого сердца
    Ильхам Алиев

    Подписанная сегодня Хартия о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США – это результат работы, проведенной от чистого сердца.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

    "Мы благодарим президента Дональда Трампа и вице-президента Вэнса за их вклад в мир на Южном Кавказе", - сказал Ильхам Алиев.

    Глава государства напомнил, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией была подписана Совместная декларация, и эту декларацию в качестве свидетеля подписал президент Трамп.

    "Мы живем в условиях мира в течение шести месяцев. За это мы благодарим правительство США", - добавил он.

    Хартия о стратегическом партнерстве Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан
    İlham Əliyev: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının imzalanma mərasimi ürəkdən aparılmış işin nəticəsidir
    Ilham Aliyev: Signing of Strategic Partnership Charter with US result of sincere efforts
    Ты - Король

    Последние новости

    19:59

    Посольство США: Визит бизнес-делегации США в Баку открывает новые возможности для сотрудничества

    Бизнес
    19:58

    Азербайджан и США намерены создать платформы экономического или торгового диалога

    Другие
    19:55

    Лариджани обсудил с султаном и главой МИД Омана итоги переговоров Ирана с США

    В регионе
    19:54

    США поддержат создание в Азербайджане центров обработки данных ИИ

    Внешняя политика
    19:53

    США и Азербайджан укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

    Внешняя политика
    19:52

    Хартия: Азербайджан и США расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере и электроэнергетике

    Другие
    19:52

    Азербайджан и США создадут рабочие группы по ключевым направлениям сотрудничества

    Внешняя политика
    19:47

    Хартия: Вашингтон расширит сотрудничество с Баку в сфере гуманитарного разминирования

    Внешняя политика
    19:44

    Вэнс: Алиев и Трамп - единственные лидеры в мире, имеющие хорошие отношения и с Турцией, и с Израилем

    Внешняя политика
    Лента новостей