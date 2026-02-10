İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İlham Əliyev: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının imzalanma mərasimi ürəkdən aparılmış işin nəticəsidir

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 19:12
    İlham Əliyev: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının imzalanma mərasimi ürəkdən aparılmış işin nəticəsidir
    İlham Əliyev

    "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası"nın imzalanma mərasimi ürəkdən aparılmış işin nəticəsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

    "Biz Prezident Trampa və Vitse-prezidentə Cənubi Qafqazda sülhə töhfə verdiklərinə görə təşəkkür edirik", - İlham Əliyev deyib.

    Dövlət başçısı xatırladıb ki, 8 avqust 2025-ci ildə Vaşinqtonda Birgə Bəyannamə imzalandı və bu bəyanatı Prezident Tramp şahid kimi imzaladı:

    "Biz növbəti altı ayda sülh şəraitində yaşayırıq. Buna görə ABŞ hökümətinə təşəkkür edirik".

    Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ильхам Алиев: ХСП — результат работы, проведенной от чистого сердца
    Ilham Aliyev: Signing of Strategic Partnership Charter with US result of sincere efforts

    Son xəbərlər

    19:39

    Xartiya: Azərbaycan və ABŞ əməkdaşlığın 5 əsas məqsədini müəyyənləşdirib

    Xarici siyasət
    19:37
    Foto

    Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    19:34

    Kallas: Aİ Ukraynada nizamlanma çərçivəsində Rusiyaya öz tələblərini irəli sürməlidir

    Digər ölkələr
    19:32

    Vens: Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk edənlərdən biri olub

    Xarici siyasət
    19:28
    Foto

    Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olub

    Fərdi
    19:26

    Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırır

    Biznes
    19:22
    Video

    Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:21

    Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdi

    Digər
    19:20

    İlham Əliyev: Cey Di Vens bizim dostumuzdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti