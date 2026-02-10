İlham Əliyev: Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının imzalanma mərasimi ürəkdən aparılmış işin nəticəsidir
Xarici siyasət
- 10 fevral, 2026
- 19:12
"Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası"nın imzalanma mərasimi ürəkdən aparılmış işin nəticəsidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
"Biz Prezident Trampa və Vitse-prezidentə Cənubi Qafqazda sülhə töhfə verdiklərinə görə təşəkkür edirik", - İlham Əliyev deyib.
Dövlət başçısı xatırladıb ki, 8 avqust 2025-ci ildə Vaşinqtonda Birgə Bəyannamə imzalandı və bu bəyanatı Prezident Tramp şahid kimi imzaladı:
"Biz növbəti altı ayda sülh şəraitində yaşayırıq. Buna görə ABŞ hökümətinə təşəkkür edirik".
Son xəbərlər
19:39
Xartiya: Azərbaycan və ABŞ əməkdaşlığın 5 əsas məqsədini müəyyənləşdiribXarici siyasət
19:37
Foto
Ərəb Parlamentinin prezidenti Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
19:34
Kallas: Aİ Ukraynada nizamlanma çərçivəsində Rusiyaya öz tələblərini irəli sürməlidirDigər ölkələr
19:32
Vens: Azərbaycan sülhməramlıları Əfqanıstanı sonuncu tərk edənlərdən biri olubXarici siyasət
19:28
Foto
Güləş üzrə U-17 Azərbaycan çempionatında ilk qaliblər bəlli olubFərdi
19:26
Vens: ABŞ Azərbaycana bir neçə yeni qayıq tədarük etməyi planlaşdırırBiznes
19:22
Video
Prezidenti İlham Əliyev və ABŞ-nin Vitse-prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:21
Cey Di Vens: Üç lider Əliyev, Paşinyan, Tramp Cənubi Qafqazda sülhü mümkün etdiDigər
19:20