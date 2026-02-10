Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент: Баку и Вашингтон открыли новую главу сотрудничества в сфере обороны

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:24
    Президент: Баку и Вашингтон открыли новую главу сотрудничества в сфере обороны

    Азербайджан и США открывают новую страницу сотрудничества в сфере обороны.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    "Развитие транспортной связанности, включая маршрут TRIPP, станет еще одним вкладом в мир, развитие и сотрудничество в регионе", - сказал президент, выступая с совместным заявлением с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Баку.

    Он подчеркнул, что "мы также открываем новую главу сотрудничества в сфере оборонных поставок, которая выглядит весьма перспективной".

    По его словам, Баку и Вашингтон также налаживают сотрудничество в области центров обработки данных и искусственного интеллекта, что уже "сегодня является частью нашей двусторонней повестки и у нас имеются предварительные результаты взаимодействия с ведущими американскими компаниями".

    Ильхам Алиев маршрут TRIPP
    Prezident: ABŞ-la müdafiə sahəsində avadanlıqların satışında yeni bir səhifə açırıq
    President Aliyev: Azerbaijan and US open new chapter in defense equipment sales
    Ты - Король

    Последние новости

    19:59

    Посольство США: Визит бизнес-делегации США в Баку открывает новые возможности для сотрудничества

    Бизнес
    19:58

    Азербайджан и США намерены создать платформы экономического или торгового диалога

    Другие
    19:55

    Лариджани обсудил с султаном и главой МИД Омана итоги переговоров Ирана с США

    В регионе
    19:54

    США поддержат создание в Азербайджане центров обработки данных ИИ

    Внешняя политика
    19:53

    США и Азербайджан укрепят сотрудничество в военно-технической сфере

    Внешняя политика
    19:52

    Хартия: Азербайджан и США расширят сотрудничество в нефтегазовой сфере и электроэнергетике

    Другие
    19:52

    Азербайджан и США создадут рабочие группы по ключевым направлениям сотрудничества

    Внешняя политика
    19:47

    Хартия: Вашингтон расширит сотрудничество с Баку в сфере гуманитарного разминирования

    Внешняя политика
    19:44

    Вэнс: Алиев и Трамп - единственные лидеры в мире, имеющие хорошие отношения и с Турцией, и с Израилем

    Внешняя политика
    Лента новостей