Президент: Баку и Вашингтон открыли новую главу сотрудничества в сфере обороны

Азербайджан и США открывают новую страницу сотрудничества в сфере обороны.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Развитие транспортной связанности, включая маршрут TRIPP, станет еще одним вкладом в мир, развитие и сотрудничество в регионе", - сказал президент, выступая с совместным заявлением с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Баку.

Он подчеркнул, что "мы также открываем новую главу сотрудничества в сфере оборонных поставок, которая выглядит весьма перспективной".

По его словам, Баку и Вашингтон также налаживают сотрудничество в области центров обработки данных и искусственного интеллекта, что уже "сегодня является частью нашей двусторонней повестки и у нас имеются предварительные результаты взаимодействия с ведущими американскими компаниями".