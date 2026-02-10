Prezident: ABŞ-la müdafiə sahəsində avadanlıqların satışında yeni bir səhifə açırıq
Xarici siyasət
- 10 fevral, 2026
- 19:19
Azərbaycan və ABŞ müdafiə sahəsində avadanlıqların satışında yeni bir səhifə açır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.
"Həmçinin süni intellekt mərkəzlərinin yaradılması ikitərəfli gündəliyimizin bir hissəsidir".
