    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 19:23
    Каллас: ЕС должен выдвинуть свои требования к РФ в рамках урегулирования в Украине

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС должен выдвинуть собственный список требований к РФ в рамках урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом она сказала журналистам в Брюсселе.

    "Все за столом переговоров, включая РФ и США, должны понимать, что вам нужно согласие европейцев", - подчеркнула она.

    Было отмечено, что переговоры о прекращении войны в основном велись с участием украинских, американских и российских официальных лиц, с европейцами время от времени велись консультации. Но, по мнению европейских чиновников, мирное соглашение без участия ЕС невозможно.

    Каллас заявила, что представит список правительствам стран-членов ЕС в ближайшие дни. На вопрос, что может включать список, она упомянула возвращение всех украинских детей и ограничения для вооруженных сил России.

    "Важно, чтобы мы обсудили, какие уступки нам нужно увидеть с российской стороны для достижения устойчивого мира", - подытожила она.

    Европейские чиновники также заявляют, что у них есть рычаги влияния, такие как около 210 млрд евро (250 млрд долларов) замороженных в Европе российских активов, которые могут стать частью любого урегулирования.

