    ХСП: Азербайджан и США наметили 5 основных целей сотрудничества

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:35
    Азербайджан и США в рамках Хартии о стратегическом партнерстве наметили пять основных целей двустороннего сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом говорится в тексте Хартии, которую сегодня подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    В частности:

    - Азербайджан и США подтверждают поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга как основы двусторонних отношений.

    - Исходят из Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и США о создании Рабочей группы по разработке Хартии о стратегическом партнерстве, подписанного 8 августа 2025 года в Вашингтоне;

    - Подтверждают важность стратегического партнерства в сферах взаимного интереса и общей выгоды, включая региональную связанность, экономические инвестиции и сотрудничество в области безопасности;

    - Подчеркивают обоюдное стремление укреплять отношения по вопросам взаимного интереса, включая дипломатическую, экономическую, энергетическую, технологическую сферы и сферу безопасности;

    - Подтверждают важность вовлечения не только государственных органов, но и частного сектора обеих стран в планирование и реализацию стратегического партнерства и углублённого сотрудничества.

    Одним из важных направлений сотрудничества избрана региональная связность и энергетическая безопасность. В частности, Баку и Вашингтон намерены расширять сотрудничество в целях содействия экономическому росту и региональной связности с акцентом на развитие Среднего коридора.

    Далее в документе отмечается важность инвестиций, в том числе в сферу ИИ и цифровой инфраструктуры. Так, Азербайджан и США намерены расширять сотрудничество с целью стимулирования экономического роста, поощрения инвестиций и улучшения двустороннего делового климата.

    Что касается сотрудничества в сфере безопасности - мир на Южном Кавказе отвечает общим интересам двух стран, а сотрудничество в сфере безопасности между двумя странами способствует укреплению как двусторонней, так и международной и региональной безопасности.

    Далее акцентировано внимание на вопросе институционального сотрудничества: Азербайджан и США могут в рамках действующего механизма стратегического партнерства создать рабочие группы по ключевым направлениям сотрудничества, включая экономику и торговлю, энергетику, связанность, искусственный интеллект и цифровое развитие, а также безопасность и оборону.

