    Ильхам Алиев: Джей Ди Вэнс — друг Азербайджана

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:25
    Ильхам Алиев: Джей Ди Вэнс — друг Азербайджана

    Визит вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса в Азербайджан является историческим.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Вэнсом.

    "Он наш друг и гость. С точки зрения сути переговоров и Стратегической хартии его визит очень важен", - отметил президент.

    İlham Əliyev: Cey Di Vens bizim dostumuzdur
    Ilham Aliyev: J.D.Vance is Azerbaijan's friend
    Лента новостей