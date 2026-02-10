Ильхам Алиев: Джей Ди Вэнс — друг Азербайджана

Визит вице-президента Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнса в Азербайджан является историческим.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Вэнсом.

"Он наш друг и гость. С точки зрения сути переговоров и Стратегической хартии его визит очень важен", - отметил президент.