Вэнс: Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул Афганистан
- 10 февраля, 2026
- 19:27
Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул Афганистан.
Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Вэнс подчеркнул, что Баку оказал значительную поддержку в глобальной борьбе с терроризмом.
"Многие американцы могут не знать, что азербайджанские военнослужащие были одними из последних, кто покинул Афганистан. Они оказали большую поддержку в глобальной войне с терроризмом. Они сражались бок о бок с морскими пехотинцами Соединенных Штатов в Афганистане и заслужили репутацию одних из самых стойких и боеспособных подразделений", - подчеркнул он.
