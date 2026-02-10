Вэнс: Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул Афганистан

Азербайджанские миротворцы были одними из последних, кто покинул Афганистан.

Как передает Report, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, выступая с совместным заявлением с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Вэнс подчеркнул, что Баку оказал значительную поддержку в глобальной борьбе с терроризмом.

"Многие американцы могут не знать, что азербайджанские военнослужащие были одними из последних, кто покинул Афганистан. Они оказали большую поддержку в глобальной войне с терроризмом. Они сражались бок о бок с морскими пехотинцами Соединенных Штатов в Афганистане и заслужили репутацию одних из самых стойких и боеспособных подразделений", - подчеркнул он.