В Баку состоялась церемония официальной встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь вице-президента США был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил вице-президента США.

Начальник почетного караула отдал рапорт вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Прозвучали государственные гимны Соединенных Штатов Америки и Азербайджанской Республики.

Члены азербайджанской делегации были представлены вице-президенту Джей Ди Вэнсу, а члены делегации Соединенных Штатов Америки – президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

В заключение было сделано официальное фото.