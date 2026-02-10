Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Баку состоялась церемония официальной встречи вице-президента США

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 18:00
    В Баку состоялась церемония официальной встречи вице-президента США

    В Баку состоялась церемония официальной встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь вице-президента США был выстроен почетный караул.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил вице-президента США.

    Начальник почетного караула отдал рапорт вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

    Прозвучали государственные гимны Соединенных Штатов Америки и Азербайджанской Республики.

    Члены азербайджанской делегации были представлены вице-президенту Джей Ди Вэнсу, а члены делегации Соединенных Штатов Америки – президенту Азербайджана.

    Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

    В заключение было сделано официальное фото.

    Фото
    Фото
    Лента новостей