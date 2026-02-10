В Баку состоялась церемония официальной встречи вице-президента США
В Баку состоялась церемония официальной встречи вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь вице-президента США был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил вице-президента США.
Начальник почетного караула отдал рапорт вице-президенту Джей Ди Вэнсу.
Прозвучали государственные гимны Соединенных Штатов Америки и Азербайджанской Республики.
Члены азербайджанской делегации были представлены вице-президенту Джей Ди Вэнсу, а члены делегации Соединенных Штатов Америки – президенту Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
В заключение было сделано официальное фото.