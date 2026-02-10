İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Bakıda ABŞ Vitse-prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    • 10 fevral, 2026
    • 17:55
    Bakıda ABŞ Vitse-prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vensin rəsmi qarşılanma mərasimi olub.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda ABŞ-nin Vitse-prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ-nin Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vensi qarşılayıb.

    Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi ABŞ-nin Vitse-prezidentinə raport verib.

    Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnləri səsləndirilib.

    Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vensə, Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycan Prezidentinə təqdim olunub.

    Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və ABŞ-nin Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vensin qarşısından keçib.

    Sonra rəsmi foto çəkdirilib.

    В Баку состоялась церемония официальной встречи вице-президента США
    Official welcome ceremony held in Baku for US Vice President JD Vance

    Son xəbərlər

    18:07

    Bakıda daha bir marşrut üzrə avtobuslar yenilənib

    İnfrastruktur
    18:05

    Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    18:02

    Çexiya şirkəti Bakı metrosuna vaqon satmaq niyyətindədir

    İnfrastruktur
    18:02

    İlham Əliyevlə Cey Di Vensin məhdud tərkibdə görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    17:55

    Azərbaycan şirkəti 2 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:55

    Bakıda ABŞ Vitse-prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

    Xarici siyasət
    17:37

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:35

    Filippində qəza qurbanlarının sayı 50 nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    17:35
    Foto

    ABŞ-nin Vitse-prezidenti Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti