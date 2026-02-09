İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    "Karvan-Yevlax"ın baş məşqçisi: "Futbolçularımız "Turan Tovuz"la matçda lazımı qədər güc sərf etdilər"

    Futbol
    • 09 fevral, 2026
    • 21:10
    Karvan-Yevlaxın baş məşqçisi: Futbolçularımız Turan Tovuzla matçda lazımı qədər güc sərf etdilər

    "Karvan-Yevlax" futbolçuları "Turan Tovuz"la matçda lazımi qədər güc sərf ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Yevlax təmsilçisinin baş məşqçisi Füzuli Məmmədov "Neftçi"yə qarşı Misli Premyer Liqasının XIX turunun oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    O məğlub olduqları oyunu şərh edib:

    "Turan Tovuz" yaxşı komandadır. Rəqibin oyun üslubunu təhlil etmişdik. Necə müdafiə olunduqlarını və hücumlara necə çıxdıqlarını əvvəlcədən müəyyənləşdirmişdik. Futbolçularımız meydanda lazımi qədər güc sərf etdilər. Bu cür çıxışlarla uğurlu nəticələrə ümid etmək olar. Lakin müəyyən qədər də üstün oynamalıyıq. Qarşıdakı oyunlarda daha səmərəli çıxış etmək üçün üzərimizdə işləməyə davam edəcəyik. Qarşılaşma zamanı bir epizodda müdafiəçimizə qarşı açıq ayaqla müdaxilə oldu və həmin vəziyyətin daha diqqətlə qiymətləndirilə biləcəyini düşünürəm. Bununla belə, mümkündür ki, hakimlər bu epizodu fərqli şəkildə dəyərləndiriblər. "Turan Tovuz"un qazandığı qələbənin üzərinə kölgə salmaq fikrində deyiləm və rəqibi uğurlu nəticə münasibətilə təbrik edirəm".

    Qeyd edək ki, "Turan Tovuz" - "Karvan Yevlax" oyunu Tovuz təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Futbol Premyer Liqa Füzuli Məmmədov

    Son xəbərlər

    22:08

    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub

    Futbol
    22:07

    BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayır

    İnfrastruktur
    21:46

    KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir

    Digər
    21:44

    ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:42

    Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdur

    Region
    21:29

    Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edib

    Digər ölkələr
    21:27

    Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    21:26
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti