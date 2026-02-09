İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    • 09 fevral, 2026
    • 21:27
    Kurban Berdıyev: Kəpəzlə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm

    "Turan Tovuz"un baş məşqçisi Kurban Berdıyev 4 gün əvvəl Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinin "Kəpəz"lə oyununda baş verənlərə görə üzr istəyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Tovuz təmsilçisinin çalışdırıcısının özü mətbuat konfransında danışıb.

    Mütəxəssis sözügedən məsələ və Misli Premyer Liqasının XIX turunda "Karvan-Yevlax"a 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri oyunla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "İlk olaraq kubok oyununda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm. Emosional və yolverilməz hərəkət idi. Oyuna gəldikdə, birinci hissədə çoxlu qol imkanlarımız oldu. İkinci qolu vurub oyunu bir qədər asanlaşdırmaq istəyirdik. Təəssüf ki, ikinci qolu vura bilmədik və sonluq bir qədər əsəbi alındı".

