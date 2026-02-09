Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edib
Digər ölkələr
- 09 fevral, 2026
- 21:29
Ermənistan Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan İrəvanda ABŞ vitse-prezidenti Cey Di Vensi qəbul edib.
"Report"un Ermənistan KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Ermənistan Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, görüş zamanı Xaçaturyan regionda sülhün bərqərar olmasının vacibliyini vurğulayıb və ABŞ Prezidenti Donald Trampın İrəvanla Bakı arasında sülh prosesinə böyük töhfəsini qeyd edib.
Həmçinin vurğulanıb ki, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər əməkdaşlığın genişlənməsinə və ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə kömək edir.
Son xəbərlər
22:08
Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyubFutbol
22:07
BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:58
CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayırİnfrastruktur
21:46
KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədirDigər
21:44
ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıbDigər ölkələr
21:42
Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdurRegion
21:29
Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edibDigər ölkələr
21:27
Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"Futbol
21:26
Foto