"Yuventus" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib
Futbol
- 10 fevral, 2026
- 14:55
İtaliyanın "Yuventus" klubu futbolçusu Ueston Makkeniyə yeni müqavilə təklif edib.
"Report" insayder Nikolo Skiraya istinadən xəbər verir ki, ABŞ-dən olan yarımmüdafiəçi daha üç il Turin təmsilçisində çıxış edə bilər.
27 yaşlı oyunçunun maaşının 4 milyon avroya çatacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Ueston Makkeni cari mövsümdə 33 oyuna 7 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun "Yuventus"la hazırkı sözləşməsi yayda bitir.
