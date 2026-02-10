Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa verib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 10 fevral, 2026
    • 14:55
    Ukrayna dövlət Dəniz və Daxili Su Nəqliyyatı və Gəmiçilik Xidmətinin (Gəmiçilik Administrasiyası) rəhbəri Nikolay Kravçuk istefa verdiyini elan edib.

    "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə feysbuk səhifəsində yazıb.

    "Bu gün Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsində fəaliyyətimi başa vururam", - o bildirib.

    N.Kravçuk 2025-ci ilin yanvarından Gəmiçilik Administrasiyasına rəhbərlik edib. Bundan əvvəl, 2024-cü ilin noyabrından o, bu qurumun rəhbərinin birinci müavini vəzifəsini tutub.

