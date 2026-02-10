Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa verib
Digər ölkələr
- 10 fevral, 2026
- 14:55
Ukrayna dövlət Dəniz və Daxili Su Nəqliyyatı və Gəmiçilik Xidmətinin (Gəmiçilik Administrasiyası) rəhbəri Nikolay Kravçuk istefa verdiyini elan edib.
"Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə feysbuk səhifəsində yazıb.
"Bu gün Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsində fəaliyyətimi başa vururam", - o bildirib.
N.Kravçuk 2025-ci ilin yanvarından Gəmiçilik Administrasiyasına rəhbərlik edib. Bundan əvvəl, 2024-cü ilin noyabrından o, bu qurumun rəhbərinin birinci müavini vəzifəsini tutub.
Son xəbərlər
15:00
Bakı və Əmman iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını gücləndirməyi hədəfləyirBiznes
14:55
Ukrayna Gəmiçilik Administrasiyasının rəhbəri istefa veribDigər ölkələr
14:55
"Yuventus" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edibFutbol
14:54
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
14:52
AMB və "Visa" sərhədlərarası köçürmələrin təhlükəsizliyinin artırılmasını müzakirə ediblərMaliyyə
14:50
Ruben Vardanyanın cinayət işi üzrə məhkəmə yekun qərarla bağlı müşavirəyə gedib - YENİLƏNİBHadisə
14:50
Bəqai: İran və ABŞ diplomatik prosesin davam etdirilməsi barədə konsensusa nail olubDigər ölkələr
14:42
Peşəkar Futbol Liqası prezidentinin yenidən əməliyyat olunması planlaşdırılıbFutbol
14:34