Глава Администрации судоходства Украины заявил об отставке
Другие страны
- 10 февраля, 2026
- 14:48
Глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства (Администрация судоходства) Украины Николай Кравчук заявил о своей отставке.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня завершаю деятельность на посту главы Администрации судоходства", – сообщил он.
Кравчук возглавлял Администрацию судоходства с января 2025 года. До этого, с ноября 2024 года, он занимал должность первого заместителя главы этого ведомства.
