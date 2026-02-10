Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Глава Администрации судоходства Украины заявил об отставке

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 14:48
    Глава Администрации судоходства Украины заявил об отставке

    Глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства (Администрация судоходства) Украины Николай Кравчук заявил о своей отставке.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "Сегодня завершаю деятельность на посту главы Администрации судоходства", – сообщил он.

    Кравчук возглавлял Администрацию судоходства с января 2025 года. До этого, с ноября 2024 года, он занимал должность первого заместителя главы этого ведомства.

    Украина отставка судоходство Администрация судоходства Николай Кравчук
    Ты - Король

    Последние новости

    14:48

    Глава Администрации судоходства Украины заявил об отставке

    Другие страны
    14:42

    СМИ: Греция и Мальта не поддержали запрет на транспортировку нефти из РФ

    Другие страны
    14:41
    Фото

    В Лянкяране мать близнецов родила тройню

    Внутренняя политика
    14:37

    Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллекта

    ИКТ
    14:34

    В Исполнительное управление по городу Гянджа назначен начальник

    Внутренняя политика
    14:31

    Налоговые поступления в Нахчыване за январь выросли на 7,3%

    Финансы
    14:28

    Багаи: Иран и США достигли консенсуса по продолжению дипломатического процесса

    Другие страны
    14:11

    ISB подготовило новые проекты по обязательному страхованию пассажиров

    Финансы
    14:08

    Азер Мурсагулов назначен новым председателем Госкомстата

    Внутренняя политика
    Лента новостей