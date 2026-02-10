Глава Администрации судоходства Украины заявил об отставке

Глава Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства (Администрация судоходства) Украины Николай Кравчук заявил о своей отставке.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня завершаю деятельность на посту главы Администрации судоходства", – сообщил он.

Кравчук возглавлял Администрацию судоходства с января 2025 года. До этого, с ноября 2024 года, он занимал должность первого заместителя главы этого ведомства.