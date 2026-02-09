Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Президент Армении принял Джея Ди Вэнса в Ереване

    • 09 февраля, 2026
    • 20:54
    Президент Армении принял Джея Ди Вэнса в Ереване

    Президент Армении Ваагн Хачатурян принял вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереване.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Администрация президента Армении.

    Отмечается, что в ходе встречи Хачатурян подчеркнул важность установления мира в регионе, отметив большой вклад президента США Дональда Трампа в мирный процесс между Ереваном и Баку.

    Также было подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне способствуют расширению сотрудничества и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

    Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edib
