Президент Армении принял Джея Ди Вэнса в Ереване

Президент Армении Ваагн Хачатурян принял вице-президента США Джея Ди Вэнса в Ереване.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила Администрация президента Армении.

Отмечается, что в ходе встречи Хачатурян подчеркнул важность установления мира в регионе, отметив большой вклад президента США Дональда Трампа в мирный процесс между Ереваном и Баку.

Также было подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне способствуют расширению сотрудничества и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.