    Ильхам Алиев: Ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос почти на 8%

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 22:17
    Рост ненефтегазовой промышленности Азербайджана в январе 2026 года составил почти 8%.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

    "Кстати, диверсификация экономики - одна из целей, которые мы перед собой поставили. Мы видим хорошие результаты. Я только что посмотрел данные за январь, статистику за прошлый месяц. Наша ненефтегазовая промышленность выросла почти на 8 процентов. А это связано с диверсификацией. Таким образом, контракты и сотрудничество в области традиционных источников энергии дают нам возможность накапливать средства и реинвестировать их", - отметил глава государства.

    Dövlət başçısı: Azərbaycanın qeyri-neft və qaz sənayesi, demək olar ki, 8 % artıb
