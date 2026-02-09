İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Dövlət başçısı: Azərbaycanın qeyri-neft və qaz sənayesi, demək olar ki, 8 % artıb

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 20:50
    Azərbaycanın qeyri-neft və qaz sənayesi demək olar ki, 8 % artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da ABŞ Ticarət Palatasının beynəlxalq üzvlərlə əlaqələr, Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirib.

    "Yeri gəlmişkən, iqtisadiyyatı şaxələndirmək bizim qarşımıza qoyduğumuz hədəflərdən biridir. Biz yaxşı nəticələr görürük. Mən indicə bu ilin yanvarının statistikasına baxdım, bizim qeyri-neft və qaz sənayemiz demək olar ki, 8 % artıb. Bu, həmin şaxələndirmə sayəsində mümkün olub. Beləliklə, ənənəvi enerji mənbələri ilə bağlı müqavilələr və əməkdaşlıq bizə vəsait toplamaq və yenidən investisiya yatırmaq imkanı verir", - dövlət başçısı qeyd edib.

    İlham Əliyev qeyri-neft Neft-qaz sənayesi qeyri-neft-qaz Azərbaycan
    Ильхам Алиев: Ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос почти на 8%

