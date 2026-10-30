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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Premyer Liqa: "Sabah" səfərdə "Turan Tovuz"a məğlub olub

    Futbol
    • 30 oktyabr, 2026
    • 20:28
    Premyer Liqa: Sabah səfərdə Turan Tovuza məğlub olub

    Misli Premyer Liqasının X turunda "Sabah" səfərdə "Turan Tovuz"a məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, Tovuz şəhər stadionunda baş tutan görüş meydan sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qolları Enrike Silva (28), Joralem Santos (30, 37) rəqib qapısından keçiriblər. Bakı təmsilçisinin heyətində isə Coy Lens Mikels (70) və Ksander Severina (87) fərqləniblər.

    Ehtiyatda daha bir oyunu olan "Sabah" 20 xalla birinci pillədə qərarlaşıb. Qərb təmsilçisi isə 10 matçdan sonra 18 xalla dördüncüdür.

    Qeyd edək ki, X tura noyabrın 2-də yekun vurulacaq.

    Sabah FK Turan Tovuz FK Azərbaycan Premyer Liqası
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    44 filmi

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