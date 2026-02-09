Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США
Внешняя политика
- 09 февраля, 2026
- 12:20
9 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.
Как сообщает Report, в состав делегации входят вице-президент палаты по вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль, а также руководящие лица компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers и Motorola Solutions.
