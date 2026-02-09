Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 12:20
    9 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

    Как сообщает Report, в состав делегации входят вице-президент палаты по вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль, а также руководящие лица компаний Apple, Ardea Energy Technologies Inc., Ericsson AB, ExxonMobil, Herbalife, Illumina, Meta, Visa, Wabtec, Baker Hughes, bp, Boeing Global, Honeywell, J.P. Morgan, Lummus Technology, Marriott, Mastercard, Shell International, ООО Azerbaijan Coca-Cola Bottlers и Motorola Solutions.

    İlham Əliyev ABŞ Ticarət Palatasının nümayəndə heyətini qəbul edib
    President Ilham Aliyev received delegation of US Chamber of Commerce
