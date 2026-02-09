Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Президент Азербайджана: Мы будем расширять спектр областей сотрудничества с США

    Внешняя политика
    • 09 февраля, 2026
    • 22:08
    Президент Азербайджана: Мы будем расширять спектр областей сотрудничества с США

    Между Азербайджаном и США подписан документ о разработке Хартии стратегического партнерства с конкретными пунктами.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

    "На данном этапе активного развития американо-азербайджанских отношений, инициированного моей встречей с президентом Трампом в августе прошлого года в Вашингтоне, естественно, что мы будем расширять спектр областей нашего сотрудничества", - отметил глава государства.

    Президент Азербайджана подчеркнул, что с тех пор направил четыре правительственные делегации в Вашингтон для рассмотрения вопросов, связанных с торговлей, экономикой, инвестициями, энергетикой, искусственным интеллектом, обороной, промышленным сотрудничеством и так далее.

    "Состоялось множество встреч между правительственными чиновниками, а также моя последняя встреча с Президентом Трампом в прошлом месяце в Давосе. Хотя его график был очень плотным, и он находился там в течение очень короткого времени, встреча с президентом Азербайджана еще раз демонстрирует нашим сообществам и всему региону, насколько важны и насколько дружественны отношения между нашими странами", - подчеркнул Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев Дональд Трамп Хуш Чокси Торговая палата США
    Azərbaycan Prezidenti: ABŞ ilə əməkdaşlıq etdiyimiz sahələrin diapazonunu genişləndirəcəyimiz təbiidir
    Ты - Король

    Последние новости

    22:28

    Ильхам Алиев: Строится новая железная дорога, которая станет продолжением Среднего коридора

    Инфраструктура
    22:24

    Ильхам Алиев: К 2032 году мы получим дополнительные 7-8 ГВт солнечной и ветровой энергии

    Внешняя политика
    22:18

    Роналду прекратил забастовку в "Аль-Насре"

    Футбол
    22:17

    Ильхам Алиев: Ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос почти на 8%

    Финансы
    22:14

    Торгпалата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с представителями бизнеса

    Бизнес
    22:08

    Президент Азербайджана: Мы будем расширять спектр областей сотрудничества с США

    Внешняя политика
    22:04

    Ильхам Алиев: На протяжении более 30 лет между Азербайджаном и bp никогда не было разногласий

    Энергетика
    21:58

    Президент Азербайджана: Сегодня наша задача — двигаться вперед в области искусственного интеллекта

    ИКТ
    21:57

    В Азербайджан прибыли представители ведущих американских компаний

    Бизнес
    Лента новостей