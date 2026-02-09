Президент Азербайджана: Мы будем расширять спектр областей сотрудничества с США

Между Азербайджаном и США подписан документ о разработке Хартии стратегического партнерства с конкретными пунктами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

"На данном этапе активного развития американо-азербайджанских отношений, инициированного моей встречей с президентом Трампом в августе прошлого года в Вашингтоне, естественно, что мы будем расширять спектр областей нашего сотрудничества", - отметил глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что с тех пор направил четыре правительственные делегации в Вашингтон для рассмотрения вопросов, связанных с торговлей, экономикой, инвестициями, энергетикой, искусственным интеллектом, обороной, промышленным сотрудничеством и так далее.

"Состоялось множество встреч между правительственными чиновниками, а также моя последняя встреча с Президентом Трампом в прошлом месяце в Давосе. Хотя его график был очень плотным, и он находился там в течение очень короткого времени, встреча с президентом Азербайджана еще раз демонстрирует нашим сообществам и всему региону, насколько важны и насколько дружественны отношения между нашими странами", - подчеркнул Ильхам Алиев.