    Ильхам Алиев: Строится новая железная дорога, которая станет продолжением Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 09 февраля, 2026
    • 22:28
    Ильхам Алиев: Строится новая железная дорога, которая станет продолжением Среднего коридора

    Строится новая железная дорога, которая будет проходить через Армению, а затем превратится в еще одно продолжение Среднего коридора.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

    Глава государства заявил, что на сегодняшний день многое уже сделано для того, чтобы привести нашу транспортную и логистическую инфраструктуру в соответствие с необходимыми стандартами:

    "Наш морской порт сейчас может обрабатывать 15 млн тонн грузов, а после расширения его пропускная способность увеличится до 25 млн тонн. Модернизируются наши железные дороги. Строится новая железная дорога, которая будет проходить через Армению, а затем превратится в еще одно продолжение Среднего коридора. Девять международных аэропортов, одна из крупнейших, а возможно и крупнейшая, в регионе авиакомпания по перевозке грузов.

    Если добавить к этому растущий интерес к проектам транспортной связности, особенно между Азербайджаном и Центральной Азией, Азербайджаном и Европой, то мы, скорее всего, являемся одной из немногих или единственной страной, которая может объединить эти страны, учитывая наш опыт в строительстве трубопроводов. Ведь строительство трубопровода – дело сложное и дорогостоящее, а при наших географических условиях, когда приходится проходить через горы, а затем по дну моря, это действительно большая проблема. Кроме того, при строительстве трубопровода, особенно длиной 3500 километров, маршрут которого начинается с Каспийского моря и заканчивается в Италии и проходит через несколько стран, нужно уметь поддерживать хорошие отношения со всеми, с кем вы работаете. И в этом обширном регионе этот опыт есть только у нас. Я не говорю это, чтобы похвалить Азербайджан, но это реальность".

    Лента новостей