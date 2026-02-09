Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Торгпалата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с представителями бизнеса

    Бизнес
    • 09 февраля, 2026
    • 22:14
    Старший вице-президент Торговой палаты США по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хуш Чокси пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с еще более широкой делегацией, представляющей бизнес-сообщество страны.

    Как передает Report, об этом представитель палаты заявил на приеме у азербайджанского лидера в Баку.

    "К Азербайджану есть большой интерес. Я думаю, что все началось с COP два года назад. СОР стала очень успешным мероприятием, где, как Вы напомнили, была подчеркнута важность нефти и традиционных источников энергии, в которых нуждается мир, а также новых источников энергии. Сегодня собрались представители компаний, которые охватывают все секторы – основные секторы, развивающиеся секторы.

    Так что с тех пор мы явно видим большой интерес к Азербайджану. Ваши министры всегда приветствуются. Чем больше возможностей для взаимодействия, тем больше со стороны американских компаний будет понимания возможностей, которые для них открываются в Азербайджане.

    Когда Вы в следующий раз будете в Нью-Йорке, - я знаю, как Вы заняты, но мы заранее все спланируем и попросим помочь нам организовать круглый стол в рамках Вашего визита. Может быть, Вы сможете приехать в Нью-Йорк на один день, и мы это сделаем, даже в воскресенье. Но мы просто хотели спросить Вас, есть ли у Вас какие-то соображения или предложения для компаний", - подчеркнул Х. Чокси.

    Лента новостей