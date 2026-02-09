Президент: Мы работаем над строительством новых линий электропередачи через проект TRIPP

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Внешняя политика
    Азербайджан прокладывает по дну Черного моря в Европу новые линии электропередачи.

    Как передает Report, об этом заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

    Глава государства подчеркнул, что Азербайджан поможет многим другим странам, которые сейчас страдают от нехватки или отсутствия надежных источников электроэнергии и газа.

    "Один из проектов, над которым мы сейчас работаем, - это строительство новых линий электропередачи, помимо существующих, из Азербайджана в Европу посредством кабеля по дну Черного моря, а также через проект TRIPP, который был инициирован президентом [США Дональдом] Трампом и носит его имя - "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Этот проект становится возможным после достижения мира между Азербайджаном и Арменией", - заключил президент Ильхам Алиев.

    Prezident: Üzərində işlədiyimiz layihələrdən biri "Tramp Marşrutu" vasitəsilə ötürücü xəttlərin çəkilməsidir
