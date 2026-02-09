İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Prezident: Üzərində işlədiyimiz layihələrdən biri "Tramp Marşrutu" vasitəsilə ötürücü xəttlərin çəkilməsidir

    Xarici siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 21:14
    Prezident: Üzərində işlədiyimiz layihələrdən biri Tramp Marşrutu vasitəsilə ötürücü xəttlərin çəkilməsidir

    Azərbaycandan Qara dəniz vasitəsilə Avropaya kabel xətti çəkiləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 9-da ABŞ Ticarət Palatasının beynəlxalq üzvlərlə əlaqələr, Yaxın Şərq və Türkiyə üzrə baş vitse-prezidenti Kuş Çoksinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən bildirib.

    Azərbaycan etibarlı elektrik və qaz təchizatı mənbələri çatışmazlığından və ya olmamasından əziyyət çəkən daha çox ölkələrə kömək edəcək:

    "Üzərində işlədiyimiz layihələrdən biri də Azərbaycandan Avropaya Qara dəniz vasitəsilə kabel xəttinin, həmçinin Prezident Trampın irəli sürdüyü və onun adını daşıyan, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə nail olunduqdan sonra reallaşması mümkün olan TRIPP layihəsi - "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" vasitəsilə ötürücü xətlərin, mövcud olanlardan əlavə, yeni ötürücü xəttlərin çəkilməsidir".

    İlham Əliyev Tramp marşrutu

    Son xəbərlər

    22:08

    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub

    Futbol
    22:07

    BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:58

    CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayır

    İnfrastruktur
    21:46

    KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədir

    Digər
    21:44

    ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıb

    Digər ölkələr
    21:42

    Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdur

    Region
    21:29

    Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edib

    Digər ölkələr
    21:27

    Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"

    Futbol
    21:26
    Foto

    Azərbaycanla ABŞ arasında süni intellekt sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti