Президент Азербайджана: Сегодня наша задача — двигаться вперед в области искусственного интеллекта

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

Глава государства подчеркнул, что экономическая ситуация в стране стабильна.

"Что касается экономической ситуации в нашей стране, она стабильна. У нас очень низкий внешний долг - 6,1 процента от ВВП, что, вероятно, является одним из самых низких показателей в мире. Кроме того, мы накапливаем финансовые ресурсы, ежегодно наращиваем их, так что экономика стабильна. Ведущие рейтинговые агентства, такие как S&P, повысили наш кредитный рейтинг до инвестиционного и позитивного, что также является отражением проведенных реформ. У нас наблюдается позитивная динамика в демографии: численность населения растет - возможно, не такими темпами, как десять лет назад, но подобную картину мы наблюдаем и в других странах региона. Тем не менее, демографическая ситуация остается положительной. Уровень бедности составляет около 5 процентов, что, на мой взгляд, также является хорошим результатом. Это демонстрирует, что в Азербайджане экономическое развитие и социальная защита шли рука об руку, и это стало причиной политической и экономической стабильности, предсказуемости, и возможностей. Сегодня наша главная задача - двигаться вперед в соответствии с глобальными трендами, особенно в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, дата-центров", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.