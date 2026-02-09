Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Президент Азербайджана: Сегодня наша задача — двигаться вперед в области искусственного интеллекта

    ИКТ
    • 09 февраля, 2026
    • 21:58
    Сегодня наша главная задача - двигаться вперед в соответствии с глобальными трендами, особенно в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, дата-центров, и в этом направлении уже многое сделано.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

    Глава государства подчеркнул, что экономическая ситуация в стране стабильна.

    "Что касается экономической ситуации в нашей стране, она стабильна. У нас очень низкий внешний долг - 6,1 процента от ВВП, что, вероятно, является одним из самых низких показателей в мире. Кроме того, мы накапливаем финансовые ресурсы, ежегодно наращиваем их, так что экономика стабильна. Ведущие рейтинговые агентства, такие как S&P, повысили наш кредитный рейтинг до инвестиционного и позитивного, что также является отражением проведенных реформ. У нас наблюдается позитивная динамика в демографии: численность населения растет - возможно, не такими темпами, как десять лет назад, но подобную картину мы наблюдаем и в других странах региона. Тем не менее, демографическая ситуация остается положительной. Уровень бедности составляет около 5 процентов, что, на мой взгляд, также является хорошим результатом. Это демонстрирует, что в Азербайджане экономическое развитие и социальная защита шли рука об руку, и это стало причиной политической и экономической стабильности, предсказуемости, и возможностей. Сегодня наша главная задача - двигаться вперед в соответствии с глобальными трендами, особенно в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, дата-центров", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

