Ильхам Алиев: К 2032 году мы получим дополнительные 7-8 ГВт солнечной и ветровой энергии

Многие из предыдущих стран-хозяек СОР производят в десять раз больше нефти и газа, чем Азербайджан, но они не подвергались нападкам со стороны СМИ.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию Торговой палаты США во главе со старшим вице-президентом по международным отношениям с членами, Ближнему Востоку и Турции Хушем Чокси.

"Мое послание заключалось в том, что страны следует судить по тому, как они используют доходы от экспорта углеводородов. И здесь, в Азербайджане, каждый может видеть, что распределение богатства осуществляется очень справедливо.

Во-вторых, судить по тому, какой вклад эти страны вносят в решение проблемы климата. В нашем случае, когда мы располагаем запасами природного газа как минимум на сто лет не только для внутреннего потребления, но и для экспорта, инвестирование и привлечение инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) действительно является демонстрацией нашей ответственности.

Как я уже сказал, у нас уже есть два гигаватта энергии, и к 2032 году – согласно подписанным контрактам, а не меморандумам о взаимопонимании - мы получим дополнительные семь-восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии", - подчеркнул глава государства.