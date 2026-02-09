Роналду прекратил забастовку в "Аль-Насре"

Португальский футболист Криштиану Роналду прекратил забастовку в саудовском "Аль-Насре".

Как передает Report, об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации СМИ, Роналду был недоволен тем, что руководство клуба задерживало зарплаты некоторым сотрудникам.

После забастовки португальца руководство "Аль-Насра" погасило задолженности. Кроме того, клуб вернул полномочия португальским директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых они лишились в декабре прошлого года.

Ранее стало известно, что из-за бойкота Роналду американский телеканал FOX Sports, владеющий правами на трансляцию матчей Футбольной лиги Саудовской Аравии, приостановил показ матчей чемпионата страны.

Португалец выступает в составе "Аль-Насра" с января 2023 года. За это время он провел в составе команды 127 матчей и забил 111 голов.