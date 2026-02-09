Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Роналду прекратил забастовку в "Аль-Насре"

    Футбол
    • 09 февраля, 2026
    • 22:18
    Роналду прекратил забастовку в Аль-Насре

    Португальский футболист Криштиану Роналду прекратил забастовку в саудовском "Аль-Насре".

    Как передает Report, об этом сообщает португальское издание A Bola.

    По информации СМИ, Роналду был недоволен тем, что руководство клуба задерживало зарплаты некоторым сотрудникам.

    После забастовки португальца руководство "Аль-Насра" погасило задолженности. Кроме того, клуб вернул полномочия португальским директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых они лишились в декабре прошлого года.

    Ранее стало известно, что из-за бойкота Роналду американский телеканал FOX Sports, владеющий правами на трансляцию матчей Футбольной лиги Саудовской Аравии, приостановил показ матчей чемпионата страны.

    Португалец выступает в составе "Аль-Насра" с января 2023 года. За это время он провел в составе команды 127 матчей и забил 111 голов.

    бойкот Криштиану Роналду "Аль-Наср"
    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub
    Ты - Король

    Последние новости

    22:28

    Ильхам Алиев: Строится новая железная дорога, которая станет продолжением Среднего коридора

    Инфраструктура
    22:24

    Ильхам Алиев: К 2032 году мы получим дополнительные 7-8 ГВт солнечной и ветровой энергии

    Внешняя политика
    22:18

    Роналду прекратил забастовку в "Аль-Насре"

    Футбол
    22:17

    Ильхам Алиев: Ненефтегазовый сектор Азербайджана вырос почти на 8%

    Финансы
    22:14

    Торгпалата США пригласила Ильхама Алиева в Вашингтон для встречи с представителями бизнеса

    Бизнес
    22:08

    Президент Азербайджана: Мы будем расширять спектр областей сотрудничества с США

    Внешняя политика
    22:04

    Ильхам Алиев: На протяжении более 30 лет между Азербайджаном и bp никогда не было разногласий

    Энергетика
    21:58

    Президент Азербайджана: Сегодня наша задача — двигаться вперед в области искусственного интеллекта

    ИКТ
    21:57

    В Азербайджан прибыли представители ведущих американских компаний

    Бизнес
    Лента новостей