В Украине сообщили о крушении вертолета Ми-24
- 09 февраля, 2026
- 22:49
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли вертолет Ми-24 во время выполнения боевого задания, экипаж погиб.
Как передает Report, об этом сообщила 11-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ "Херсон" в соцсети Facebook.
"С болью сообщаем о невосполнимой утрате. С боевого задания не вернулись наши побратимы - экипаж вертолета Ми-24. Они были настоящими патриотами, достойными людьми и офицерами с большой буквы", - говорится в сообщении бригады.
