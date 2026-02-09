Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Украине сообщили о крушении вертолета Ми-24

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 22:49
    В Украине сообщили о крушении вертолета Ми-24

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли вертолет Ми-24 во время выполнения боевого задания, экипаж погиб.

    Как передает Report, об этом сообщила 11-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ "Херсон" в соцсети Facebook.

    "С болью сообщаем о невосполнимой утрате. С боевого задания не вернулись наши побратимы - экипаж вертолета Ми-24. Они были настоящими патриотами, достойными людьми и офицерами с большой буквы", - говорится в сообщении бригады.

    Ми-24 самолеты ВСУ гибель экипажа
    Ukraynada "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb
    Ты - Король

    Последние новости

    00:01

    Европарламент проведет ускоренное голосование по выделению кредита Украине

    Другие страны
    23:50

    Зеленский: Предстоят значительные международные мероприятия в связи с безопасностью

    Другие страны
    23:38

    В ДР Конго более 10 человек погибли при оползне на шахте

    Другие страны
    23:27

    Bloomberg: ЕС готовит варианты закрепления членства Украины в союзе

    Другие страны
    23:15

    Капитан мадридского "Реала" может покинуть клуб по окончании сезона

    Футбол
    23:02

    Генсек ООН встретится с президентом ТРСК

    Другие страны
    22:49

    В Украине сообщили о крушении вертолета Ми-24

    Другие страны
    22:40

    Фидан: Угрозы внезапной войны между США и Ираном нет

    В регионе
    22:32

    Президент: Мы работаем над строительством новых линий электропередачи через проект TRIPP

    Внешняя политика
    Лента новостей