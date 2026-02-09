В Украине сообщили о крушении вертолета Ми-24

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли вертолет Ми-24 во время выполнения боевого задания, экипаж погиб.

Как передает Report, об этом сообщила 11-я отдельная бригада армейской авиации ВСУ "Херсон" в соцсети Facebook.

"С болью сообщаем о невосполнимой утрате. С боевого задания не вернулись наши побратимы - экипаж вертолета Ми-24. Они были настоящими патриотами, достойными людьми и офицерами с большой буквы", - говорится в сообщении бригады.