Генсек ООН встретится с президентом ТРСК
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 23:02
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфаном Эрхюрманом.
Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
По его словам, встреча состоится 11 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Стороны в ходе переговоров обсудят урегулирование кипрской проблемы, уточнил Дюжаррик.
Последние новости
00:01
Европарламент проведет ускоренное голосование по выделению кредита УкраинеДругие страны
23:50
Зеленский: Предстоят значительные международные мероприятия в связи с безопасностьюДругие страны
23:38
В ДР Конго более 10 человек погибли при оползне на шахтеДругие страны
23:27
Bloomberg: ЕС готовит варианты закрепления членства Украины в союзеДругие страны
23:15
Капитан мадридского "Реала" может покинуть клуб по окончании сезонаФутбол
23:02
Генсек ООН встретится с президентом ТРСКДругие страны
22:49
В Украине сообщили о крушении вертолета Ми-24Другие страны
22:40
Фидан: Угрозы внезапной войны между США и Ираном нетВ регионе
22:32