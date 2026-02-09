Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Генсек ООН встретится с президентом ТРСК

    Другие страны
    • 09 февраля, 2026
    • 23:02
    Генсек ООН встретится с президентом ТРСК

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретится с президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Туфаном Эрхюрманом.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    По его словам, встреча состоится 11 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Стороны в ходе переговоров обсудят урегулирование кипрской проблемы, уточнил Дюжаррик.

    Антониу Гутерриш ООН Туфан Эрхюрман ТРСК
    BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək
