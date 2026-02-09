BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək
Digər ölkələr
- 09 fevral, 2026
- 22:07
BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Şimali Kipr Türk Respublikasının (ŞKTR) Prezidenti Tufan Erhürmanla görüşəcək.
"Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu barədə BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik danışıb.
Sözçü bildirib ki, görüş fevralın 11-də BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargahında keçiriləcək.
Görüşdə Kipr probleminin həlli istiqamətində müzakirələr aparılacaq.
Son xəbərlər
22:08
Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyubFutbol
22:07
BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:58
CAREC Azərbaycanın iştirakı ilə ticarət və investisiyaların sadələşdirilməsi üzrə danışıqlara başlayırİnfrastruktur
21:46
KİV: Aİ İndoneziya və Gürcüstan limanlarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək niyyətindədirDigər
21:44
ABŞ Karib dənizində "Aquila II" tankerini saxlayıbDigər ölkələr
21:42
Fidan: ABŞ ilə İran arasında ani savaş təhlükəsi yoxdurRegion
21:29
Ermənistan Prezidenti İrəvanda Cey Di Vensi qəbul edibDigər ölkələr
21:27
Kurban Berdıyev: "Kəpəz"lə matçda baş verənlərə görə azarkeşlərdən üzr istəyirəm"Futbol
21:26
Foto