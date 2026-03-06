İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVI turun son iki oyunu keçiriləcək

    Komanda
    • 06 mart, 2026
    • 09:07
    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVI turun son iki oyunu keçiriləcək

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVI turun son oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün iki qarşılaşma baş tutacaq.

    İlk matçda "Turan" komandası "Abşeron"u qəbul edəcək. Qarşılaşma Tovuz Olimpiya İdman Kompleksində təşkil olunacaq.

    Günün digər oyununda isə "Murov Az Terminal" və "Azərreyl" kollektivləri üz-üzə gələcəklər. Bu görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçiriləcək.

    Hər iki qarşılaşma saat 17:00-da start götürəcək.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası XVI tur

    Son xəbərlər

    09:25

    Bakıda avtomobil yük maşınına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    09:25

    Soçidə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    09:25

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Naxçıvan" – "Lənkəran" matçı baş tutacaq

    Komanda
    09:23

    Azərbaycandakı xarici ölkə səfirliyinə qarşı terror hücumu hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    09:17
    Foto

    "Bank of Baku"da maliyyə savadlılığı günü

    Maliyyə
    09:10

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.03.2026)

    Maliyyə
    09:07

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVI turun son iki oyunu keçiriləcək

    Komanda
    09:07

    "Azsığorta"nın aktivləri 1 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    09:00

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.03.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti