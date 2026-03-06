İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "Azsığorta"nın aktivləri 1 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 09:07
    Azsığortanın aktivləri 1 %-dən çox azalıb

    "Azsığorta" ASC 2025-ci ili 1,75 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 3,3 % çoxdur.

    Ötən il "Azsığorta"nın gəlirləri 13,313 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 2,1 % çox), xərcləri 11,069 milyon manat (1,8 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 494 min manat (6 % çox) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Azsığorta"nın aktivləri 30,314 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 1,3 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 9,6 % azalaraq 10,732 milyon manata, balans kapitalı isə 4 % artaraq 19,583 milyon manata çatıb.

    Xatırladaq ki, "Azsığorta" 2006-cı ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 14,007 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100 % Hikmət Abuzər oğlu İsmayılova ("AFB Bank" ASC-nin 99,64 %-lik, "Bank of Baku" ASC-nin isə 31,11 %-lik səhmdarı) məxsusdur.

    “Azsığorta” xalis mənfəət aktivlər
    Активы Azsığorta сократились более чем на 1%

    Son xəbərlər

    09:25

    Bakıda avtomobil yük maşınına çırpılıb, ölən var

    Hadisə
    09:25

    Soçidə 4,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Region
    09:25

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Naxçıvan" – "Lənkəran" matçı baş tutacaq

    Komanda
    09:23

    Azərbaycandakı xarici ölkə səfirliyinə qarşı terror hücumu hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    09:17
    Foto

    "Bank of Baku"da maliyyə savadlılığı günü

    Maliyyə
    09:10

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.03.2026)

    Maliyyə
    09:07

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVI turun son iki oyunu keçiriləcək

    Komanda
    09:07

    "Azsığorta"nın aktivləri 1 %-dən çox azalıb

    Maliyyə
    09:00

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.03.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti