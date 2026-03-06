"Azsığorta"nın aktivləri 1 %-dən çox azalıb
- 06 mart, 2026
- 09:07
"Azsığorta" ASC 2025-ci ili 1,75 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" şirkətin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 3,3 % çoxdur.
Ötən il "Azsığorta"nın gəlirləri 13,313 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 2,1 % çox), xərcləri 11,069 milyon manat (1,8 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 494 min manat (6 % çox) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "Azsığorta"nın aktivləri 30,314 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 1,3 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 9,6 % azalaraq 10,732 milyon manata, balans kapitalı isə 4 % artaraq 19,583 milyon manata çatıb.
Xatırladaq ki, "Azsığorta" 2006-cı ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 14,007 milyon manatdır. Şirkətin səhmləri 100 % Hikmət Abuzər oğlu İsmayılova ("AFB Bank" ASC-nin 99,64 %-lik, "Bank of Baku" ASC-nin isə 31,11 %-lik səhmdarı) məxsusdur.