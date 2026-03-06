Активы Azsığorta сократились более чем на 1%

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 06 марта, 2026
    • 09:21
    ОАО Azsığorta завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 1,75 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 3,3% больше по сравнению с 2024 годом.

    В прошлом году доходы Azsığorta составили 13,313 млн манатов (на 2,1% больше по сравнению с предыдущим годом), расходы - 11,069 млн манатов (на 1,8% больше), а выплаты по налогу на прибыль - 494 тыс. манатов (на 6% больше).

    По состоянию на 1 января текущего года активы Azsığorta составили 30,314 млн манатов, что на 1,3% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании сократились на 9,6%, составив 10,732 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 4%, достигнув 19,583 млн манатов.

