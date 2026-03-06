Активы Azsığorta сократились более чем на 1%
Финансы
- 06 марта, 2026
- 09:21
ОАО Azsığorta завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 1,75 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на финансовую отчетность компании, это на 3,3% больше по сравнению с 2024 годом.
В прошлом году доходы Azsığorta составили 13,313 млн манатов (на 2,1% больше по сравнению с предыдущим годом), расходы - 11,069 млн манатов (на 1,8% больше), а выплаты по налогу на прибыль - 494 тыс. манатов (на 6% больше).
По состоянию на 1 января текущего года активы Azsığorta составили 30,314 млн манатов, что на 1,3% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании сократились на 9,6%, составив 10,732 млн манатов, а балансовый капитал вырос на 4%, достигнув 19,583 млн манатов.
Последние новости
09:52
Азербайджанская нефть подорожала почти на $6Энергетика
09:52
Нефть марки Brent подешевела до $84,6 за баррельЭнергетика
09:50
Посольство Бельгии выразило солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НАРВнешняя политика
09:41
В Баку автомобиль врезался в грузовик, водитель погибПроисшествия
09:39
Из Омана в Бишкек вернулись 260 кыргызстанцевВ регионе
09:24
Иран атаковал военную базу США в КувейтеВ регионе
09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2026)Финансы
09:21
Активы Azsığorta сократились более чем на 1%Финансы
09:19