Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.03.2026)
- 06 mart, 2026
- 09:10
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,04 % artaraq 1,9741 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 2,1629 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9741
100 Rusiya rublu
2,1629
1 Avstraliya dolları
1,1948
1 Belarus rublu
0,5961
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1155
1 Çexiya kronu
0,0810
1 Çin yuanı
0,2463
1 Danimarka kronu
0,2642
1 Gürcü larisi
0,6239
1 Honq Konq dolları
0,2173
1 Hindistan rupisi
0,0185
1 İngilis funt sterlinqi
2,2715
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1844
1 İsveçrə frankı
2,1777
1 İsrail şekeli
0,5504
1 Kanada dolları
1,2444
1 Küveyt dinarı
5,5243
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3443
1 Qətər rialı
0,4662
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5092
1 Moldova leyi
0,0982
1 Norveç kronu
0,1759
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6078
1 Polşa zlotası
0,4621
1 Rumıniya leyi
0,3878
1 Serbiya dinarı
0,0168
1 Sinqapur dolları
1,3298
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4529
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3204
Türk lirəsi
0,0386
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0389
Yapon yeni
1,0781
Yeni Zelandiya dolları
1,0036
Qızıl
8712,8910
Gümüş
143,0468
Platin
3667,0105
Palladium
2833,3985