    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.03.2026)

    Maliyyə
    • 06 mart, 2026
    • 09:10
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,04 % artaraq 1,9741 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 2,1629 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9741

    100 Rusiya rublu

    2,1629

    1 Avstraliya dolları

    1,1948

    1 Belarus rublu

    0,5961

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1155

    1 Çexiya kronu

    0,0810

    1 Çin yuanı

    0,2463

    1 Danimarka kronu

    0,2642

    1 Gürcü larisi

    0,6239

    1 Honq Konq dolları

    0,2173

    1 Hindistan rupisi

    0,0185

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2715

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1844

    1 İsveçrə frankı

    2,1777

    1 İsrail şekeli

    0,5504

    1 Kanada dolları

    1,2444

    1 Küveyt dinarı

    5,5243

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3443

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5092

    1 Moldova leyi

    0,0982

    1 Norveç kronu

    0,1759

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6078

    1 Polşa zlotası

    0,4621

    1 Rumıniya leyi

    0,3878

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3298

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4529

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3204

    Türk lirəsi

    0,0386

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0389

    Yapon yeni

    1,0781

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0036

    Qızıl

    8712,8910

    Gümüş

    143,0468

    Platin

    3667,0105

    Palladium

    2833,3985
    məzənnə manat dollar
