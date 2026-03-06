Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council
    CBA currency exchange rates (06.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.04% to 1.9741 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.9% to 2.1629 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9741

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1629

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1948

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5961

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1155

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0810

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2463

    1 DKK (Danish krone)

    0.2642

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6239

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2173

    1 INR (Indian rupee)

    0.0185

    1 GBP (British pound)

    2.2715

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1844

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1777

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5504

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2444

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5243

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3443

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4662

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5092

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0982

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1759

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6078

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4621

    1 RON (Romanian leu)

    0.3878

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3298

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4529

    1 SDR (IMF)

    2.3204

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0386

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0389

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0781

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0036

    Gold (1 ounce)

    8,712.8910

    Silver (1 ounce)

    143.0468

    Platinum (1 ounce)

    3,667.0105

    Palladium (1 ounce)

    2,833.3985
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.03.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2026)

