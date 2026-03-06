Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2026)
- 06 марта, 2026
- 09:24
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04%, до 1,9741 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,9%, до 2,1629 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9741
|
100 российских рублей
|
2,1629
|
1 австралийский доллар
|
1,1948
|
1 белорусский рубль
|
0,5961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1155
|
1 чешская крона
|
0,0810
|
1 китайский юань
|
0,2463
|
1 датская крона
|
0,2642
|
1 грузинский лари
|
0,6239
|
1 гонконгский доллар
|
0,2173
|
1 индийская рупия
|
0,0185
|
1 британский фунт
|
2,2715
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1844
|
1 швейцарский франк
|
2,1777
|
1 израильский шекель
|
0,5504
|
1 канадский доллар
|
1,2444
|
1 кувейтский динар
|
5,5243
|
100 казахстанских тенге
|
0,3443
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5092
|
1 молдавский лей
|
0,0982
|
1 норвежская крона
|
0,1759
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6078
|
1 польский злотый
|
0,4621
|
1 румынский лей
|
0,3878
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3298
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3204
|
1 Турецкая лира
|
0,0386
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0389
|
100 Японских йен
|
1,0781
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0036
|
Золото
|
8712,8910
|
Серебро
|
143,0468
|
Платина
|
3667,0105
|
Палладий
|
2833,3985