Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2026)

    Финансы
    • 06 марта, 2026
    • 09:24
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,04%, до 1,9741 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,9%, до 2,1629 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9741

    100 российских рублей

    2,1629

    1 австралийский доллар

    1,1948

    1 белорусский рубль

    0,5961

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1155

    1 чешская крона

    0,0810

    1 китайский юань

    0,2463

    1 датская крона

    0,2642

    1 грузинский лари

    0,6239

    1 гонконгский доллар

    0,2173

    1 индийская рупия

    0,0185

    1 британский фунт

    2,2715

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1844

    1 швейцарский франк

    2,1777

    1 израильский шекель

    0,5504

    1 канадский доллар

    1,2444

    1 кувейтский динар

    5,5243

    100 казахстанских тенге

    0,3443

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5092

    1 молдавский лей

    0,0982

    1 норвежская крона

    0,1759

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6078

    1 польский злотый

    0,4621

    1 румынский лей

    0,3878

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3298

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3204

    1 Турецкая лира

    0,0386

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0389

    100 Японских йен

    1,0781

    1 Новозеландский доллар

    1,0036

    Золото

    8712,8910

    Серебро

    143,0468

    Платина

    3667,0105

    Палладий

    2833,3985
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.03.2026)
    CBA currency exchange rates (06.03.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:52

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $6

    Энергетика
    09:52

    Нефть марки Brent подешевела до $84,6 за баррель

    Энергетика
    09:50

    Посольство Бельгии выразило солидарность с Азербайджаном после ударов Ирана по НАР

    Внешняя политика
    09:41

    В Баку автомобиль врезался в грузовик, водитель погиб

    Происшествия
    09:39

    Из Омана в Бишкек вернулись 260 кыргызстанцев

    В регионе
    09:24

    Иран атаковал военную базу США в Кувейте

    В регионе
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.03.2026)

    Финансы
    09:21

    Активы Azsığorta сократились более чем на 1%

    Финансы
    09:19

    В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5

    В регионе
    Лента новостей