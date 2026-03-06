Налоговые поступления в бюджет Азербайджана превысили прогноз

В январе-феврале текущего года в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственной налоговой службы поступило более 3 млрд манатов.

Как сообщает Report, это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2,7% больше прогноза.

За 2 месяца на долю ненефтегазового сектора пришлось 2 млрд 286,5 млн манатов налоговых поступлений, что на 8,2% больше, чем годом ранее, и на 3,1% больше прогноза.

Напомним, что в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 16,91 млрд манатов.