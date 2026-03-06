Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ЕК приостановила безвиз для дипломатических и служебных паспортов Грузии

    Другие страны
    • 06 марта, 2026
    • 14:58
    ЕК приостановила безвиз для дипломатических и служебных паспортов Грузии

    Еврокомиссия приостановила безвизовый режим для дипломатических и служебных паспортов Грузии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ЕК.

    "Сегодня Европейская комиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. Теперь им необходимо иметь визу при въезде в Шенгенскую зону. Это первый случай применения нового усиленного механизма приостановки безвизового режима. Решение принято после одобрения государствами-членами",- говорится в заявлении.

    Также отмечается, что решение вступает в силу сегодня сроком на 12 месяцев, до 6 марта 2027 года.

    Еврокомиссия Грузия безвизовый режим приостановление
    Avropa Komissiyası Gürcüstanın diplomatik və xidməti pasportları üçün vizasız rejimi dayandırıb
