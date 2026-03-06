İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Avropa Komissiyası Gürcüstanın diplomatik və xidməti pasportları üçün vizasız rejimi dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 06 mart, 2026
    • 15:02
    Avropa Komissiyası Gürcüstanın diplomatik və xidməti pasportları üçün vizasız rejimi dayandırıb

    Avropa Komissiyası Gürcüstanın diplomatik və xidməti pasportları üçün vizasız rejimi dayandırıb.

    Bu barədə "Report" Avropa Komissiyasının bəyanatına istinadən xəbər verir.

    "Bu gün Avropa Komissiyası Gürcüstanın diplomatik, xidməti və rəsmi pasport sahibləri üçün vizasız rejimi dayandırır. İndi onlar Şengen zonasına daxil olarkən vizaya malik olmalıdırlar. Bu, vizasız rejimin dayandırılması üzrə yeni gücləndirilmiş mexanizmin tətbiq edildiyi ilk haldır. Qərar üzv dövlətlərin təsdiqindən sonra qəbul olunub", - bəyanatda bildirilib.

    Həmçinin, qeyd olunub ki, qərar bu gün 12 ay müddətinə, 2027-ci il martın 6-dək qüvvəyə minir.

    Avropa Komissiyası Gürcüstan vizasız rejim
    ЕК приостановила безвиз для дипломатических и служебных паспортов Грузии

    Son xəbərlər

    15:31

    "Kəpəz"də struktur dəyişikliyi həyata keçirilib

    Futbol
    15:28

    Azərbaycanda sosial və işsizlikdən sığorta daxilolmaları artıb

    Maliyyə
    15:27
    Foto

    "Çovdar nekropolu" kitabı ictimaiyyətə təqdim edilib

    İnfrastruktur
    15:25

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    15:22

    İsveçrə İranın Naxçıvana zərbələrindən sonra Azərbaycanla həmrəyliyini ifadə edib

    Xarici siyasət
    15:19

    Azərbaycanda hüquqi şəxsin iflas prosesində olması barədə məlumat dövlət reyestrinə daxil ediləcək

    Maliyyə
    15:19

    "Su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadə növləri" təsdiqlənib

    Maliyyə
    15:16

    Aydın Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəlib

    Fərdi
    15:10
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Strasburqda Avropa Şurasının antidopinq iclaslarında iştirak edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti