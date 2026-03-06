Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    "Банк BTB" будет преобразован в НБКО

    Финансы
    • 06 марта, 2026
    • 15:13
    Банк BTB будет преобразован в НБКО

    Правление Центрального банка Азербайджана одобрило реорганизацию "Банка BTB" и преобразование его в небанковскую кредитную организацию (НБКО).

    Как сообщает Report со ссылкой на регулятора, решение принято на основании обращения самого банка.

    Отмечается, что процесс преобразования банка в НБКО будет осуществляться под надзором регулятора в строгом соответствии с процедурами, установленными "Правилами реорганизации банков".

    В рамках реорганизации между "Банком BTB" и Международным банком Азербайджана (ABB) - крупнейшим банком страны по объему активов - подписано соглашение о передаче активов и обязательств. Согласно документу, депозиты физических и юридических лиц с их согласия будут обслуживаться в ABB на прежних условиях либо возвращены клиентам этим банком. Также ABB перейдут права требований по кредитам и другим обязательствам клиентов "Банка BTB".

    В Центральном банке подчеркнули, что процесс реорганизации не создаст рисков для кредиторов и вкладчиков банка.

    Отметим, что доля "Банка BTB" в банковской системе Азербайджана составляет около 0,6 % активов, 0,9 % кредитного портфеля и 0,6 % обязательств сектора.

    Банком BTB НБКО Международный банк Азербайджана
    "Bank BTB" BOKT-a çevrilir, aktivləri və öhdəlikləri ABB-yə ötürülür
    Лента новостей