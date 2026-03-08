Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по Ирану

    Четыре стратегических бомбардировщика B-1 Lancer ВВС США были переброшены на авиабазу Фэрфорд на юго-западе Англии в рамках подготовки к нанесению новых ударов по Ирану.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian.

    По ее информации, один из бомбардировщик прибыл на британскую авиабазу 6 марта, еще три самолета были передислоцированы 7 марта. Минобороны Великобритании подтвердило прибытие B-1 на территорию королевства.

    "Соединенные Штаты начали использовать британские базы для конкретных оборонительных операций по недопущению запуска Ираном ракет в регионе, которые подвергают риску жизни британских граждан", - сказано в заявлении военного ведомства. Предполагается, что американская сторона начнет проводить боевые вылеты с базы Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану "в ближайшие дни".

