Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по Ирану

Четыре стратегических бомбардировщика B-1 Lancer ВВС США были переброшены на авиабазу Фэрфорд на юго-западе Англии в рамках подготовки к нанесению новых ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian.

По ее информации, один из бомбардировщик прибыл на британскую авиабазу 6 марта, еще три самолета были передислоцированы 7 марта. Минобороны Великобритании подтвердило прибытие B-1 на территорию королевства.

"Соединенные Штаты начали использовать британские базы для конкретных оборонительных операций по недопущению запуска Ираном ракет в регионе, которые подвергают риску жизни британских граждан", - сказано в заявлении военного ведомства. Предполагается, что американская сторона начнет проводить боевые вылеты с базы Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану "в ближайшие дни".