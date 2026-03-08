Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Эвакуированный из Ирана немецкий дипломат поблагодарил Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 08 марта, 2026
    • 02:11
    Эвакуированный из Ирана немецкий дипломат поблагодарил Азербайджан

    Советник посла Германии в Исламской Республике Иран Манфред Шюллер эвакуирован в Азербайджан.

    Как сообщает Report, дипломат поблагодарил азербайджанское государство за созданные условия для их эвакуации.

    "Азербайджанские власти без какой-либо бюрократии разрешили въезд сотрудникам посольства Германии в Тегеране. Мы очень благодарны за это. У нас был долгий путь, поэтому сейчас мы чувствуем себя в хорошем месте".

    Дипломат также рассказал о взрывах бомб, происходивших в Тегеране:

    "В Тегеране происходит много атак. Их можно и слышать, и видеть. Сейчас я поддерживаю связь с другими людьми, находящимися в Тегеране".

    İrandan təxliyə edilən almaniyalı diplomat Azərbaycana təşəkkür edib
