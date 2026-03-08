Эвакуированный из Ирана немецкий дипломат поблагодарил Азербайджан
Внутренняя политика
- 08 марта, 2026
- 02:11
Советник посла Германии в Исламской Республике Иран Манфред Шюллер эвакуирован в Азербайджан.
Как сообщает Report, дипломат поблагодарил азербайджанское государство за созданные условия для их эвакуации.
"Азербайджанские власти без какой-либо бюрократии разрешили въезд сотрудникам посольства Германии в Тегеране. Мы очень благодарны за это. У нас был долгий путь, поэтому сейчас мы чувствуем себя в хорошем месте".
Дипломат также рассказал о взрывах бомб, происходивших в Тегеране:
"В Тегеране происходит много атак. Их можно и слышать, и видеть. Сейчас я поддерживаю связь с другими людьми, находящимися в Тегеране".
02:36
02:15
02:11
01:47
01:33
01:04
00:54
00:30
00:12