Эвакуированный из Ирана немецкий дипломат поблагодарил Азербайджан

Советник посла Германии в Исламской Республике Иран Манфред Шюллер эвакуирован в Азербайджан.

Как сообщает Report, дипломат поблагодарил азербайджанское государство за созданные условия для их эвакуации.

"Азербайджанские власти без какой-либо бюрократии разрешили въезд сотрудникам посольства Германии в Тегеране. Мы очень благодарны за это. У нас был долгий путь, поэтому сейчас мы чувствуем себя в хорошем месте".

Дипломат также рассказал о взрывах бомб, происходивших в Тегеране:

"В Тегеране происходит много атак. Их можно и слышать, и видеть. Сейчас я поддерживаю связь с другими людьми, находящимися в Тегеране".