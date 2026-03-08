Карни осудил обстрелы синагог в районе Торонто

Премьер-министр Канады Марк Карни накануне осудил инциденты со стрельбой по двум синагогам в Торонто, крупнейшем городе страны, назвав их "преступными антисемитскими нападениями".

Как передает Report, об этом Карни написал в социальной сети X.

Отмечается, что после полуночи выстрелы были произведены по двум синагогам - Beth

Avraham Yoseph of Toronto в Торнхилле и Shaarei Shomayim в Норт-Йорке. По предварительным данным, пострадавших нет, расследование продолжается.

Ранее на этой неделе нападению также подверглась синагога Temple Emanu-El в Норт-Йорке.

"Эти преступные антисемитские атаки являются посягательством на право еврейских канадцев жить и молиться в безопасности. Они также представляют собой фундаментальное нарушение канадского образа жизни", - написал премьер-министр Канады.

"Федеральные ведомства, включая Королевскую канадскую конную полицию, задействуют все ресурсы для поддержки правоохранительных органов, чтобы установить виновных в этих преступлениях и привлечь их к всей строгости закона", - заявил он.