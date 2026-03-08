Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Карни осудил обстрелы синагог в районе Торонто

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 02:50
    Карни осудил обстрелы синагог в районе Торонто

    Премьер-министр Канады Марк Карни накануне осудил инциденты со стрельбой по двум синагогам в Торонто, крупнейшем городе страны, назвав их "преступными антисемитскими нападениями".

    Как передает Report, об этом Карни написал в социальной сети X.

    Отмечается, что после полуночи выстрелы были произведены по двум синагогам - Beth

    Avraham Yoseph of Toronto в Торнхилле и Shaarei Shomayim в Норт-Йорке. По предварительным данным, пострадавших нет, расследование продолжается.

    Ранее на этой неделе нападению также подверглась синагога Temple Emanu-El в Норт-Йорке.

    "Эти преступные антисемитские атаки являются посягательством на право еврейских канадцев жить и молиться в безопасности. Они также представляют собой фундаментальное нарушение канадского образа жизни", - написал премьер-министр Канады.

    "Федеральные ведомства, включая Королевскую канадскую конную полицию, задействуют все ресурсы для поддержки правоохранительных органов, чтобы установить виновных в этих преступлениях и привлечь их к всей строгости закона", - заявил он.

    Марк Карни Канада атака на синагогу
