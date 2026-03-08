Shafaq News: Бывшая штаб-квартира ООН в Сулеймании дважды подверглась атаке БПЛА

Бывшая штаб-квартира ООН в иракском городе Сулеймания дважды за последний час была атакована беспилотником.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Shafaq News.

По данным представителей службы безопасности города, "беспилотник нанес удар по объекту ООН неподалеку от местной гостиницы Titanic Hotel в центре Сулеймании". Примерно через 40 минут еще один дрон атаковал то же здание.

Как указали в службах безопасности, "пока рано судить о каком-либо причиненном материальном ущербе или возможных пострадавших в результате двух атак". На месте работают аварийные службы и представители городской полиции. Начато расследование обстоятельств нападения на здание, которое ранее служило офисом представителей ООН в Сулеймании.