Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев Британией

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 03:06
    Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев Британией

    США запомнят решение Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток, когда американские военные уже разгромили Иран.

    Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

    "Великобритания, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ничего страшного, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны - но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили", - написал он.

    США Великобритания Кир Стармер Дональд Трамп авианосцы
    Ты - Король

    Последние новости

    03:35

    Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по Ирану

    Милли Меджлис
    03:12

    Shafaq News: Бывшая штаб-квартира ООН в Сулеймании дважды подверглась атаке БПЛА

    Другие страны
    03:06

    Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев Британией

    Другие страны
    02:50

    Карни осудил обстрелы синагог в районе Торонто

    Другие страны
    02:36

    Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответом

    Другие страны
    02:15

    Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменится

    В регионе
    02:11

    Эвакуированный из Ирана немецкий дипломат поблагодарил Азербайджан

    Внутренняя политика
    01:47

    ЦАХАЛ: Израиль начал следующий этап операции в Иране

    Другие страны
    01:33
    Фото

    Атаки иранских БПЛА на Нахчыван вызывают резкое осуждение в международном сообществе - СВОДКА

    Внешняя политика
    Лента новостей