Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев Британией
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 03:06
США запомнят решение Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток, когда американские военные уже разгромили Иран.
Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.
"Великобритания, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ничего страшного, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны - но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили", - написал он.
Последние новости
03:35
Guardian: США отправили четыре бомбардировщика B-1 в Англию для ударов по ИрануМилли Меджлис
03:12
Shafaq News: Бывшая штаб-квартира ООН в Сулеймании дважды подверглась атаке БПЛАДругие страны
03:06
Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев БританиейДругие страны
02:50
Карни осудил обстрелы синагог в районе ТоронтоДругие страны
02:36
Саудовская Аравия предостерегла Иран от ударов и пригрозила ответомДругие страны
02:15
Трамп: Переговоров с Тегераном не будет, карта Ирана может изменитсяВ регионе
02:11
Эвакуированный из Ирана немецкий дипломат поблагодарил АзербайджанВнутренняя политика
01:47
ЦАХАЛ: Израиль начал следующий этап операции в ИранеДругие страны
01:33
Фото