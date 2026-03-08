Трамп: США запомнят слишком позднюю отправку авианосцев Британией

США запомнят решение Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток, когда американские военные уже разгромили Иран.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

"Великобритания, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьез задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ничего страшного, премьер-министр Стармер, они нам больше не нужны - но мы это запомним. Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили", - написал он.